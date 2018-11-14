При пожаре в квартире на Галкина в Туле пострадал человек

СЕГОДНЯ 08:16 2018-11-14T08:16:19+03:00

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13 ноября 2018 года в 23:47 в службу спасения сообщили о возгорании квартиры, расположенной по адресу: г. Тула, ул. Галкина.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-2, по одному пожарному расчету ПСЧ-3, ПСЧ-11, ПСЧ-4 и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.

В результате происшествия частично выгорела комната и балкон.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 6 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.