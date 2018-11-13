2018-11-13T17:55:21+03:00
Общество

Маленьких туляков приглашают на день рождения Деда Мороза

Юлия КУДЫМОВА
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15 ноября в 18:00 (четверг) и 17 ноября в 13:30 (суббота) Музей П.Н. Крылова приглашает взрослых и детей присоединиться к поздравлениям и отправиться в виртуальное путешествие в Великий Устюг! Участники интерактивной программы «День рождения Деда Мороза» побывают в сказочном тереме, прогуляются по лесу, поиграют в весёлые игры. И, конечно же, познакомятся с друзьями Дедушки Мороза!

Официальным Днём рождения Деда Мороза принято считать 18 ноября. Эта дата приурочена к наступлению морозов на родине именинника, в Великом Устюге, и была выбрана самими детьми ещё в 2005 году.

В этот день там устраивают гулянья, приглашают гостей со всего мира и даже организовывают приём поздравлений через специальный почтовый ящик. Чествуют виновника торжества даже его заграничные «коллеги» — Санта Клаус из Америки, Йоулупукки из Финляндии, Пэр Ноэль из Франции и другие.

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