2018-11-13T17:35:35+03:00
Общество

В Туле пройдет автобусная экскурсия «Тульский Рубеж»

Юлия КУДЫМОВА
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1 декабря, в субботу, участников фестиваля ждет автобусная экскурсия по местам боев в черте города и интерактивная программа в военно-историческом комплексе "Рубеж обороны".

Программа фестиваля:

12.00 - 14.00 - автобусная экскурсия по местам боев в черте города. Маршрут: Тульский кремль, ул. Кауля, ул. Михеева, ул. Тимирязева, ул. Агеева, пл. Победы, Мясново. Место сбора - возле музея самоваров. Количество мест в автобусе ограничено. Существует предварительная запись.

12.00 - 16.00 - интерактивная программа в военно-историческом комплексе "Рубеж обороны". В программе: выставка находок с мест боев в Тульской области, презентация поискового оборудования и технологии поиска, выставка макетов оружия времен Великой Отечественной войны, мастер-класс разборка-сборка АК-74, ПМ, снаряжение магазина АК, краеведческая площадка, песни военных лет.

Участников фестиваля ждет чай из самовара у костра. Возрастное ограничение - 14-30 лет. Телефон для справок - 56-60-99.

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