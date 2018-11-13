В Туле завершилась «Битва кулинаров - 2018»

СЕГОДНЯ 17:31 2018-11-13T17:31:50+03:00

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В кулинарном мастерстве соревновались 9 поваров. Открытый конкурс прошел в областном центре в четвертый раз.

Участники конкурса должны были продемонстрировать свое кулинарное мастерство в четырех турах: «Домашнее задание», «Практическое задание», «Видеовизитки» и «Фуршет». Четвертый тур включал в себя «Народное голосование», где каждый зритель мог оценить закуски, приготовленные конкурсантами, и отдать свой голос за понравившегося участника.

Победителем в «Народном голосовании» стал Иван Чичелов - студент ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса». Он получил сертификат на мастер–класс в одном из загородных отелей Тулы.

По итогам четырех туров в финал конкурса вышли три участника: Ян Змитер, Николай Петрунин и Сергей Самарин.

В финальном туре, который назывался «Черный ящик» конкурсанты должны были приготовить горячее блюдо с гарниром, используя ингредиенты из «Черного ящика».

В итоге первое место досталось Николаю Петрунину, второе - Сергею Самарину, третье – Яну Змитеру.

Все участники конкурса были награждены дипломами и памятными подарками.

Главный приз от Кулинарной школы высокого уровня получил Змитер Ян.