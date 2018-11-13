Школа волонтеров в Туле начала подготовку добровольцев

СЕГОДНЯ 17:26 2018-11-13T17:26:54+03:00

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Молодежь Тулы обучали основам добровольческого движения в городской школе волонтера «Сочиняй мечты». Организаторы волонтерской школы - «Молодежный многопрофильный центр "Родина".

Программа школы состояла из трех насыщенных дней и включала учебную, практическую и досуговую части.

Цель школы - создание системы обучения волонтеров, которая поможет повысить качество их работы в рамках популяризации добровольческой деятельности в Тулы.

Обучающий модуль включал в себя семинары-тренинги, направленные на изучение основ волонтерской деятельности, на командообразование, конфликтологию, технологию создания мероприятия.