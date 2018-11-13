Как будет оформлена Тула к Новому году

СЕГОДНЯ 17:20 2018-11-13T17:20:59+03:00

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13 ноября заседании рабочей группы по подготовке и проведению новогодних и рождественских мероприятий в рамках проекта «Тула – Новогодняя столица России» были рассмотрены вопросы концепции праздничного оформления города, организации торговли на площади Ленина и елочных базаров в территориальных округах.

С 19 ноября стартует смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление на территории муниципального образования город Тулы.

В этом году смотр пройдет по двум номинациям.

1. Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и/или прилегающих к ним территорий.

Для участия в данной номинации участники подают заявку в произвольной форме в срок до 25 ноября в главные управления администрации города Тулы по территориальным округам. Подача документов осуществляется лично участниками смотра-конкурса, либо посредством почтовой связи по адресам соответствующих управлений. Смотр пройдет с 19 по 28 ноября.

2. Смотр-конкурс в номинации «Лучшее новогоднее оформление общественных пространств» проводится в период с 3 по 14 декабря.

Для участия в данной номинации участники подают заявку в произвольной форме в срок 10 декабря в управление культуры и туризма администрации города Тулы. Подача документов осуществляется лично участниками смотра-конкурса, либо посредством почтовой связи по адресу: 300041, г. Тула, ул. Советская, д.14.

По результатам смотра-конкурса победители будут награждены денежными премиями:

в номинации «Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и/или прилегающих к ним территорий» победители смотра-конкурса награждаются денежными премиями:

- 1 место – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- 2 место – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;

- 3 место – 10 000 (десять тысяч) рублей.

в номинации «Лучшее новогоднее оформление общественных пространств» победители смотра-конкурса награждаются денежными премиями:

- 1 место – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- 2 место – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

- 3 место – 10 000 (десять тысяч) рублей.

В Центральном и Советском округам разработан план проведения новогодних мероприятий на территории округа в период с 11 декабря по 6 января, в который вошли детские утренники, мастер-классы, конкурсы детского рисунка и поделок, игровые программы, лыжные соревнования и другие развлекательные мероприятия. На 21 декабря запланировано открытие районной новогодней елки на площади поселка Южный.

В период с 17 по 28 декабря будет проведено поздравление на дому с вручение новогодних подарков детям-инвалидам.

На территории «Ильинское» праздничные мероприятия пройдут в поселках Ильинка, Прилепы, Сергиевский, деревнях Старое Басово, Варваровка и Крутое.

12 декабря на площади перед Городским концертным залом состоится «Новогодний ретро-вечер». Для жителей будет организована концертная программа, состоящая из музыкальных композиций советского времени.

19 декабря там же состоится открытие елки Советского округа. В программе мероприятия театрализованное представление, посвященное «Новогодней столице России», а также интерактивная развлекательная программа.

21 декабря в Детско-юношеском центре Советского района, расположенном по адресу: улица Коминтерна, дом 22, состоится новогоднее представление для детей Советского территориального округа.

25 декабря в Детской школе искусств имени Галынина состоится новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего на новогодние мероприятия округа совместно с отделом социальной защиты населения и комиссией по делам несовершеннолетних Советского района планируется пригласить более 100 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Вместе с тем, совместно с Детско-юношеским центром Советского района планируется поздравить на дому около 20 детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут быть приглашены на мероприятия.