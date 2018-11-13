В тульском ДК «Косогорец» капитально отремонтировали концертный зал

СЕГОДНЯ 16:55 2018-11-13T16:55:35+03:00

Дом культуры уже встретил своего зрителя в обновленном виде

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В ДК «Косогорец» в поселке Косая Гора в Туле капитально отремонтировали концертный зал.

Капитальный ремонт зала, рассчитанный на 480 зрителей, не проводился со времен его постройки в 1960 году.

В 2018 году на ремонт Дома культуры выделили средства. В июле стартовали работы, и уже в ноябре они были завершены.

В зале на потолке – фреска с историей развития поселка Косая Гора, при ремонте она была практически отреставрирована. Сколы восстановили, поверхность лепнины зашпатлевали и покрыли двумя слоями краски.

Стены в зале оштукатурили, зашпатлевали и покрасили в фисташковый цвет. До ремонта стены были розового цвета. Полы застелили древесно-стружечными плитами, а сверху положили пожаростойкий линолеум. Он безопасный, не горит, температура плавления составляет около 1000 градусов.

На сцене также поменяли линолеум. Теперь он специальный – сценический: прочный и держит звук. То, что нужно для танцоров.

Еще ярче засверкала и центральная люстра в зале – ровесница дома культуры. Люстра выполнена из хрусталя с бронзовыми канделябрами и современными энергосберегающими лампами. Их на люстре 160 штук.

Отметим, что еженедельно в ДК «Косогорец» проходят мероприятия, концерты, в том числе отчетные участников разнообразных кружковых объединений, а их в доме культуры больше сорока: вокал, эстрадные и народные танцы, прикладное искусство. В кружках ДК занимаются около 700 человек - это взрослые и дети.

В следующем году в доме культуры планируют отремонтировать фойе: заменить освещение, покрасить стены, потолок. Приведут в порядок и санузлы.