В районе остановки "Автовокзал" в Туле появится ландшафтная композиция

СЕГОДНЯ 16:43 2018-11-13T16:44:33+03:00

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На пересечении проспекта Ленина и улицы Болдина в Туле высадили кустарники можжевельника, барбариса и гортензии. 14 ноября 2018 года здесь будут высажены шаровидные туи и горные сосны.

Также сегодня, 13 ноября, работы велись и у Павшинского моста. Здесь высадили 218 кустов пузыреплодника. На ул. Луначарского продолжаются работы по удалению поросли.

В весенний период 2019 года работы по озеленению городских территорий будут продолжены.

Напомним, по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова было определено более 30 городских территорий, где осенью проводились работы по посадке деревьев, кустарников и цветов.