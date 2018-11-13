В Туле проходит III Всероссийский форум «Лидер в образовании»

СЕГОДНЯ 16:11 2018-11-13T16:11:47+03:00

В рамках форума пройдут три научно-практические конференции

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13 ноября на базе Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий открылся III Всероссийский форум «Лидер в образовании». В этом году он проходит в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В течение трех дней руководители и преподаватели различных учреждений образования из 22 регионов России будут делиться опытом друг с другом.

В рамках форума пройдут три научно-практические конференции. Одна из них связана с вопросами подготовки квалифицированных кадров, развития среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.

Вторая будет посвящена образованию ребят с ограниченными возможностями здоровья, а третья – вопросам воспитания, поиска новых форм работы с молодежью, а также ее социализации.