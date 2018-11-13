В Туле пройдет День призывника
Все желающие смогут ознакомиться с выставкой стрелкового оружия и посмотреть демонстрацию приемов рукопашного боя
Фото: Алексей ФОКИН
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15 ноября 2018 года на территории 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Туле пройдет День призывника.
Десантники продемонстрируют гостям приемы рукопашного боя.
Кроме того, все желающие смогут ознакомиться с выставкой стрелкового оружия, военной техники, элементов специальной и повседневной формы одежды, учебно-материальной базой боевой подготовки, с жизнью и бытом военнослужащих, порядком обеспечения вещевым и продовольственным довольствием.
Начало мероприятия в 14:00 по адресу: г. Тула, ул. Комсомольская, д. 190.