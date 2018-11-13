Житель Орла осужден за смертельное ДТП с машиной ДПС в Тульской области

СЕГОДНЯ 15:31 2018-11-13T15:31:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области 45-летний житель Орла осужден по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, ночью 17 июня 2018 года, на 267 км автодороги М-2 «Крым» обвиняемый на своем автомобиле "Renault Duster" ехал из Орла в сторону Москвы.

При выполнении обгона мужчина выехал на "встречку" и столкнулся со служебным автомобилем ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области марки "Lada Granta", в котором ехали двое инспекторов.

В результате произошедшего сотрудники ДПС с телесными повреждениями были доставлены в больницу, где один из полицейских - водитель автомобиля - скончался от телесных повреждений.

Приговором суда жителю Орла назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.