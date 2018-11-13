СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-13T14:43:46+03:00

Передать квартиры планируется в начале 2019 года

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Переселение из аварийного жилья в Тульской области в рамках региональной программы продолжается.

В программе участвует четыре муниципальных образования: Тула, Новомосковск, Суворовский и Киреевский районы.

Всеми МО заключены в полном объеме контракты на приобретение 267 благоустроенных квартир с социальной отделкой. Общий объем финансирования за счет консолидированного бюджета Тульской области составляет свыше 500 млн рублей.

После обращения губернатора Алексея Дюмина на имя Президента России Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым принято решение поддержать инициативу и компенсировать Тульской области понесенные затраты.

Механизмы реализации программы остались прежними - квартиры предоставляются гражданам бесплатно по договору социального найма или мены, в зависимости от способа ранее занимаемого жилого помещения.

Наибольший объем переселения реализует областная столица. В Туле будет отселено 204 семьи из 35 аварийных домов. Передать квартиры планируется в начале 2019 года после завершения всех юридических процедур.

В Правительстве РФ ведется проработка алгоритма дальнейшего расселения аварийного жилья, будут определены регионы, которые станут участниками новой программы. По поручению Губернатора, регион готовит свои заявки для участи в программе на федеральном уровне.