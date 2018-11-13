В Туле с 90-летием поздравили Нину Петровну Полуэктову

СЕГОДНЯ 14:38 2018-11-13T14:38:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Свой юбилей отметила жительница Центрального территориального округа Нина Петровна Полуэктова, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., труженик тыла.

Нина Петровна родилась в Туле. Воспитывалась в многодетной семье, где было шестеро детей. Два брата в 1941 году ушли на фронт, один из которых погиб под Кенигсбергом. В годы войны в 15 лет Нина Петровна пошла работать слесарем на оружейный завод, где в дальнейшем проработала 28 лет.

В настоящее время ветеран живет, окруженная любовью и вниманием детей, внука, правнучки и праправнуков.