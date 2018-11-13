Житель Тульской области пытался скрыть ДТП под видом кражи
В отделе МВД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего
Изменить размер текста:
В отдел МВД в Суворовском районе поступило заявление от 43-летнего мужчины. Он сообщил о краже принадлежащего ему автомобиля «Рено Дастер».
Полицейские взялись за работу и спустя некоторое время обнаружили якобы похищенное авто со следами ДТП на территории района. Как оказалось, во время автоаварии за рулем находился сам владелец автомобиля. Заявив о краже машины, он захотел скрыть факт совершения им ДТП.
После того, как данные обстоятельства выяснили полицейские, мужчина признался в заведомо ложном доносе.
В отделе МВД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.