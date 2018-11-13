В Тульской области области трое работников предприятия попались на краже забора
Возбуждено и расследуется уголовное дело.
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Полицией в Заокском районе пойманы подозреваемые в совершении кражи.
Как выяснилось, злоумышленники пробрались на территорию базы, принадлежащей местному предприятию, и вынесли оттуда 125 метров забора из металлического уголка и сетки-рабицы. Ущерб составил 100 тысяч рублей.
В качестве подозреваемых были задержаны трое работников предприятия, откуда и было совершено хищение.
33-летний мужчина, его 29-летний брат и 38-летний подельник признались в содеянном.
В отделении МВД России по Заокскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.