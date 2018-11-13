2018-11-13T13:11:12+03:00
Происшествия

В Тульской области области трое работников предприятия попались на краже забора

Возбуждено и расследуется уголовное дело.
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицией в Заокском районе пойманы подозреваемые в совершении кражи.

Как выяснилось, злоумышленники пробрались на территорию базы, принадлежащей местному предприятию, и вынесли оттуда 125 метров забора из металлического уголка и сетки-рабицы. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

В качестве подозреваемых были задержаны трое работников предприятия, откуда и было совершено хищение.

33-летний мужчина, его 29-летний брат и 38-летний подельник признались в содеянном.

В отделении МВД России по Заокскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Тульской области пытался скрыть ДТП под видом кражи
В Тульской области проверку Роспотребнадзора не прошли два производителя молочной продукции
Туляков приглашают наэкскурсию "На тульскоми направлении"
Туляк, избивший собутыльника, два года бегал от следствия
14 ноября передвижная приемная продолжит работу в Привокзальном округе
В Туле торжественно открылась детская футбольная академия Дмитрия Аленичева
83-летний мужчина на «УАЗике» протаранил легковушку
В Донском "Рено" сбил 16-летнюю девочку
Житель Тульской области застрелил подругу из обреза ружья
В Туле продолжают эвакуировать бесхозные автомобили
Алексей Дюмин обратится с ежегодным Посланием 15 ноября
По просьбе жителей в селе Алешня установили хоккейную коробку
Туляк пытался зарезать мужчину в гаражном кооперативе
13 ноября в Туле ограничат движение на улице Степанова
Пять человек тушили пожар в доме в Плавске
На улицах Тургеневской и М. Смирнова в Туле временно ограничат движение
В подъезде дома в Туле загорелась тумбочка
В Туле проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»
В акции «Географический диктант» приняли участие более 3000 жителей Тульской области
Территории Ленинского района будет убирать новые тракторы