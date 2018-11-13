В Тульской области проверку Роспотребнадзора не прошли два производителя молочной продукции

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-13T13:05:11+03:00

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Роспотребнадзора с целью выявления и пресечения нарушений законодательства при обороте молочной продукции провел 30 проверок в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах.

Проверено 33 объекта, из них 2 объекта пищевой промышленности ( АО «Ефремовский маслосыродельный комбинат», ООО «СП «Рассвет»), 27 объектов розничной продовольственной торговли, 4 организации общественного питания. При проверках особое внимание уделялось вопросам качества и безопасности реализуемой продукции, наличия документов, подтверждающих их соответствие обязательным требованиям нормативных документов, соблюдения условий хранения и реализации, соблюдения сроков годности, наличие достоверной и полной информации для потребителей, обеспечения прохождения работниками медицинских осмотров и наличия личных медицинских книжек, санитарной одежды, и других требований к обороту продовольственного сырья и пищевых продуктов.

В ходе проверок были выявлены нарушения требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции», санитарно-эпидемиологических требований в процессе реализации молочной продукции в части несоблюдения сроков годности, температурных условий реализации, отсутствие обязательной информации о продавце, о товаре, неудовлетворительное содержание помещений, отсутствие производственного контроля, прохождение медицинского осмотра не в полном объеме, реализация недоброкачественной продукции.

По результатам проверок привлечено к административной ответственности 6 юридических лиц, в том числе 2 производителя молочной продукции, 17 индивидуальных предпринимателей, 10 должностных лиц и 8 граждан. Меры административного воздействия в виде штрафных санкций применялись по следующим статьям КоАП РФ: часть 1 статьи 14.43; часть 2 статьи 14.43, 6.6, 6.3, 6.4, 14.5 часть 1, 14.15, 19.5.ч.1, часть 1 статьи 14.8, часть 2 статьи 14.7 КоАП РФ. Всего за 9 месяцев 2018 года наложено 37 штрафных санкций на сумму 225 700 рублей. Изъята из оборота 21 партия недоброкачественной молочной продукции объемом 76,2 кг по причине истекшего срока годности, отсутствия маркировки, несоответствия требованиям нормативно-технической документации и законодательства в сфере технического регулирования.

На базе аккредитованных испытательных центров исследовано 40 проб молочной продукции на соответствие требованиям действующих технических регламентов по показателям микробиологической, санитарно-химической безопасности, по физико-химическим показателям фальсификации (жирно-кислотный состав, наличие сухого молока), из них 2 не соответствовали установленным гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (БГКП, дрожжи).