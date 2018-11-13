Туляков приглашают наэкскурсию "На тульскоми направлении"

СЕГОДНЯ 12:15 2018-11-13T12:16:02+03:00

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17 ноября Тульское музейное объединение приглашает детей и их родителей на экскурсию «На тульском направлении». В познавательный военно-патриотический маршрут вошли три самобытных музея.

В рамках маршрута участники посетят Тульский военно-исторический музей, ВМК «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»» и Музей обороны г. Тулы, где узнают о событиях обороны Тулы, о нашем крае в годы Великой Отечественной войны, увидят подлинные предметы, поднятые с мест боёв, о быте и нелёгкой судьбе солдата на войне.

Особенностью маршрута является то, что содержание экскурсий в музеях тематически связано в единый рассказ, но каждый отдельный музей дополняет друг друга. Участники узнают, осваивают и сопереживают события.

Хронология событий Тульской оборонительной операции, подготовка жителей города, основные военные действия, в том числе на территории всей Тульской области, воспоминания очевидцев тех событий возникнут перед Вами в экспозиции Тульского военно-исторического музея.

В ходе увлекательной командной игры «Рабочий город стал бойцом!» участники попробуют себя в роли представителей различных воинских подразделений, защищавших Тулу в те дни. Следующей остановкой в маршруте станет легендарный бронепоезд №13. Построенный осенью 1941 года туляками-железнодорожниками и мастерами-оружейниками, он оказался поистине уникальным творением тульских мастеров. Подобной боевой машины не было во всей истории Великой Отечественной войны.

28 октября 1941 года крепость на колёсах вышла из ворот Тульского паровозного депо и все 45 дней героической обороны охраняла подступы к городу. Участники маршрута посетят базу дивизиона бронепоездов, состоящую из вагона-клуба, вагона-пекарни, штабного вагона, а также боевую часть бронепоезда.