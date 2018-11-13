2018-11-13T11:51:57+03:00
Происшествия

Туляк, избивший собутыльника, два года бегал от следствия

Он был пойман в сентябре 2018 года и уже получил срок в колонии
Виктория ЯКУШИНА
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Житель поселка Барсуки в Туле осужден за причинение вреда здоровью средней тяжести.

Как выяснилось, 1 ноября 2016 года, пьяный мужчина, в ходе алкогольного застолья с друзьями, в ранее сгоревшем заброшенном доме на улице Октябрьская в поселке Барсуки, вместе со знакомым и знакомой избили собутыльника ногами и руками по голове, конечностям и грудной клетке. В результате, потерпевший угодил в Ваныкинскую больницу.

В ходе рассмотрения дела в сентябре 2017 года мужчина скрылся от суда и был объявлен в федеральный розыск. Его подельники осуждены Ленинским районным судом в феврале 2018 года.

Только в сентябре 2018 года туляк был задержан.

Приговором суда он признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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