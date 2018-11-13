14 ноября передвижная приемная продолжит работу в Привокзальном округе

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-13T11:16:00+03:00

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Обращения жителей Тулы будут приниматься с 10:00 по адресу: Привокзальный округ, территория «Иншинское», д. 22, площадь перед ДК. Все вопросы будут обработаны и переданы для исполнения.

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.