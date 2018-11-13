В Туле торжественно открылась детская футбольная академия Дмитрия Аленичева
12 ноября 2018 года в тульском Заречье официальная церемония открытия детской футбольной академии Дмитрия Аленичева.
Футбольный центр высотой 17,5 м с крытым футбольным полем оснащен необходимой инфраструктурой для полноценных занятий и проведения спортивных мероприятий. В академии уже занимаются более 200 ребят от 3 до 16 лет.
В день открытия для учеников академии провели мастер-классы звезды российского футбола, а также состоялся показательный матч между командами «Аленичев и Ко» и «Друзья Академии». В конце мероприятия прошла автограф-сессия.
Заслуженный мастер спорта России Дмитрий Аленичев пожелал воспитанникам академии трудолюбия и достижения максимальных результатов.
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