83-летний мужчина на «УАЗике» протаранил легковушку
Пенсионер был госпитализирован
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12 ноября 2018 года, в 16:00 на улице 25 лет Освобождения города Алексина Тульской области произошло ДТП.
83-летний мужчина на автомобиле «УАЗ» по предварительной информации нарушил правила расположения авто на проезжей части дороги и столкнулся с автомобилем «Шевроле Эванда», под управлением мужчины 55 лет.
В результате ДТП под Тулой пострадал водитель автомобиля «УАЗ». Он с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.