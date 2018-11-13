2018-11-13T10:58:22+03:00
Происшествия

83-летний мужчина на «УАЗике» протаранил легковушку

Пенсионер был госпитализирован
Виктория ЯКУШИНА
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12 ноября 2018 года, в 16:00 на улице 25 лет Освобождения города Алексина Тульской области произошло ДТП.

83-летний мужчина на автомобиле «УАЗ» по предварительной информации нарушил правила расположения авто на проезжей части дороги и столкнулся с автомобилем «Шевроле Эванда», под управлением мужчины 55 лет.

В результате ДТП под Тулой пострадал водитель автомобиля «УАЗ». Он с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

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