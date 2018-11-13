В Донском "Рено" сбил 16-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:55 2018-11-13T10:55:49+03:00

В результате ДТП в Тульской области несовершеннолетняя была госпитализирована

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12 ноября 2018 года, в 11:55 на улице Герцена города Донской Тульской области произошло ДТП.

60-летний мужчина на автомобиле «Рено SR» сбил несовершеннолетнего пешехода, -16-летнюю девочку. Она выбежала на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства, вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате ДТП в Тульской области несовершеннолетняя с различными травмами была госпитализирована.