2018-11-13T10:53:08+03:00
Происшествия

Житель Тульской области застрелил подругу из обреза ружья

С 41-летним подозреваемым по делу работают следователи
Виктория ЯКУШИНА
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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

Как выяснилось, в ночь с 11 на 12 ноября 2018 года, мужчина вместе со своей знакомой выпивали в одной из квартир дома 11 по улице Проспект Победы города Новомосковска.

Между ними произошла ссора, и подозреваемый выстрелил в женщину из обреза ружья. От полученной раны грудной клетки она скончалась на месте происшествия.

- С 41-летним подозреваемым по делу работают следователи. Производится сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщли в в СУ СКР по Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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