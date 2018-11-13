В Туле продолжают эвакуировать бесхозные автомобили

СЕГОДНЯ 10:19 2018-11-13T10:20:01+03:00

С начала года в Туле после обследования территории было выявлено 97 автомобилей с признаками бесхозности

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В Туле проводится работа по эвакуации бесхозных автомобилей с городских улиц и придомовых территорий. 12 ноября 2018 года автохлам эвакуировали с улицы Максимовского.

На основании закона, брошенные транспортные средства подлежат эвакуации в случае, если:

- находятся в аварийном состоянии, в том числе после пожара, или разукомплектованы;

- являются местом несанкционированного складирования отходов;

- создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы.

Определен порядок эвакуации таких средств:

- выявление с составлением акта обнаружения;

- факт расположения автотранспортного средства без перемещения свыше 30 дней;

- наклейка на автотранспортное средство с одновременным размещением информации на официальном сайте администрации города Тулы, в случае предоставлений сведений направление уведомления с конкретными сроками перемещения автотранспортного средства;

- принудительная эвакуация на специально отведенную территорию для временного хранения.

Отметим, что с начала года в Туле после обследования территории было выявлено 97 автомобилей с признаками бесхозности. По всем составлены акты, автовладельцы были проинформированы о необходимости эвакуации заброшенного транспорта. В итоге 6 машин эвакуировано силами администрации города, еще по 15 автомобилям будет проведена подобная работа. Во всех остальных случаях автовладельцы убрали заброшенные автомобили добровольно.

После эвакуации на стоянке автомобиль находится не более месяца. Если за это время автовладелец не обращается за транспортным средством, его утилизируют, а доход от утилизации обращают в пользу городской казны.

Автовладелец может вернуть авто. Выдача машины владельцу или его представителю производится на основании заявления о возврате транспортного средства с подтверждением законности лица владеть и пользоваться автомобилем. Но с владельца удержат стоимость расходов, связанных с эвакуацией и хранением транспортного средства.