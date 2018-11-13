2018-11-13T09:49:53+03:00
Общество

По просьбе жителей в селе Алешня установили хоккейную коробку

До этого в Алешне никогда не было хоккейной коробки
Виктория ЯКУШИНА
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В селе Алешня Привокзального округа Тулы ранее была спортивная площадка с баскетбольными кольцами, но за много лет спортивный инвентарь износился.

Для того, чтобы у молодежи была возможность безопасно заниматься физкультурой, по просьбе жителей, в 2018 году в селе обновили спортплощадку. Было установлено освещение и хоккейная коробка, которой раньше в селе никогда не было.

Отметим также, что в прошлом году жители Алешни выиграли конкурс «Лучший ТОС-2017». На призовые средства были приобретены новые баскетбольные кольца, сетка для игры в пляжный волейбол. Площадку для него тоже уже начали оборудовать за местным клубом. Ее доделают весной.

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