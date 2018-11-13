2018-11-13T09:07:45+03:00
Происшествия

Туляк пытался зарезать мужчину в гаражном кооперативе

Ему назначено наказание в виде ограничения свободы
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле 60-летний мужчина осужден за угрозу убийством.

Как выяснилось, вечером 3 июля 2018 года, на территории гаражного кооператива (ГСПК №7) в Туле, он стал оскорблять потерпевшего, который погружал вещи со своими знакомыми.

В ходе возникшего конфликта, туляк взял в своем гараже разделочный нож, подошел к потерпевшему и ударил его ножом по щеке и шее. После этого потерпевший схватил обидчика за запястье руки, в которой тот держал нож, а левой рукой, схватившись за лезвие ножа, вырвал его у мужчины, бросил на землю, а затем оттолкнул нападавшего от себя.

После этого обвиняемый решил покинуть место преступления.

Приговором суда туляк признан виновным в соседянном. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Тульской области пытался скрыть ДТП под видом кражи
В Тульской области области трое работников предприятия попались на краже забора
В Тульской области проверку Роспотребнадзора не прошли два производителя молочной продукции
Туляков приглашают наэкскурсию "На тульскоми направлении"
Туляк, избивший собутыльника, два года бегал от следствия
14 ноября передвижная приемная продолжит работу в Привокзальном округе
В Туле торжественно открылась детская футбольная академия Дмитрия Аленичева
83-летний мужчина на «УАЗике» протаранил легковушку
В Донском "Рено" сбил 16-летнюю девочку
Житель Тульской области застрелил подругу из обреза ружья
В Туле продолжают эвакуировать бесхозные автомобили
Алексей Дюмин обратится с ежегодным Посланием 15 ноября
По просьбе жителей в селе Алешня установили хоккейную коробку
13 ноября в Туле ограничат движение на улице Степанова
Пять человек тушили пожар в доме в Плавске
На улицах Тургеневской и М. Смирнова в Туле временно ограничат движение
В подъезде дома в Туле загорелась тумбочка
В Туле проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»
В акции «Географический диктант» приняли участие более 3000 жителей Тульской области
Территории Ленинского района будет убирать новые тракторы