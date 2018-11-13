Туляк пытался зарезать мужчину в гаражном кооперативе
В Туле 60-летний мужчина осужден за угрозу убийством.
Как выяснилось, вечером 3 июля 2018 года, на территории гаражного кооператива (ГСПК №7) в Туле, он стал оскорблять потерпевшего, который погружал вещи со своими знакомыми.
В ходе возникшего конфликта, туляк взял в своем гараже разделочный нож, подошел к потерпевшему и ударил его ножом по щеке и шее. После этого потерпевший схватил обидчика за запястье руки, в которой тот держал нож, а левой рукой, схватившись за лезвие ножа, вырвал его у мужчины, бросил на землю, а затем оттолкнул нападавшего от себя.
После этого обвиняемый решил покинуть место преступления.
Приговором суда туляк признан виновным в соседянном. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
Приговор в законную силу пока не вступил.