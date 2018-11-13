Пять человек тушили пожар в доме в Плавске
Причина пожара в Тульской области выясняется
.
Изменить размер текста:
12 ноября 2018 года в 16:57 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Плавск, ул. Тургенева.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-24.
Пламя удалось погасить за 7 минут.
Пострадавших нет. В результате происшествия в доме выгорела комната.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.