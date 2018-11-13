Пять человек тушили пожар в доме в Плавске

СЕГОДНЯ 08:33 2018-11-13T08:33:43+03:00

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12 ноября 2018 года в 16:57 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Плавск, ул. Тургенева.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-24.

Пламя удалось погасить за 7 минут.

Пострадавших нет. В результате происшествия в доме выгорела комната.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.