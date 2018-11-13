На улицах Тургеневской и М. Смирнова в Туле временно ограничат движение
Об этом сообщает администрация города Тулы
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14 и 15 ноября в Туле специалисты проведут работы по удалению аварийных деревьев.
14 ноября с 09:00 до 16:00 работу будут осуществляться по адресу: ул.Тургеневская, д.12.
В связи с этим сквозное движение закроют на участке от улицы Советской до улицы Каминского.
15 ноября с 10:00 до 16:00 пройдут работы по улице М. Смирнова, д. 49. Здесь сквозное движение будет закрыто на участке от улицы Л.Толстого до улицы Тимирязева.