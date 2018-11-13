2018-11-13T08:31:03+03:00
Общество

На улицах Тургеневской и М. Смирнова в Туле временно ограничат движение

Об этом сообщает администрация города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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14 и 15 ноября в Туле специалисты проведут работы по удалению аварийных деревьев.

14 ноября с 09:00 до 16:00 работу будут осуществляться по адресу: ул.Тургеневская, д.12.

В связи с этим сквозное движение закроют на участке от улицы Советской до улицы Каминского.

15 ноября с 10:00 до 16:00 пройдут работы по улице М. Смирнова, д. 49. Здесь сквозное движение будет закрыто на участке от улицы Л.Толстого до улицы Тимирязева.

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