В подъезде дома в Туле загорелась тумбочка
Причина пожара устанавливается
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12 ноября 2018 года в 20:34 произошло возгорание в подъезде жилого дома по улице Константина Паустовского в Туле. Жители многоэтажки забили тревогу.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-5 и автолестница для работ на верхних этажах здания.
По прибытии на место происшествия, пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано.
Пострадавших нет.
В результате происшествия на лестничной площадке обгорела тумбочка, закоптились стены и потолок.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.