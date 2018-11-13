В подъезде дома в Туле загорелась тумбочка

СЕГОДНЯ 08:19 2018-11-13T08:19:46+03:00

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12 ноября 2018 года в 20:34 произошло возгорание в подъезде жилого дома по улице Константина Паустовского в Туле. Жители многоэтажки забили тревогу.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-5 и автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии на место происшествия, пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано.

Пострадавших нет.

В результате происшествия на лестничной площадке обгорела тумбочка, закоптились стены и потолок.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.