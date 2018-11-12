В Туле проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»

СЕГОДНЯ 16:56 2018-11-12T16:57:05+03:00

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В период с 12 по 23 ноября 2018 года на территории Тульской области проходит первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», организованной по инициативе МВД России.

Целями акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, организация в круглосуточном режиме работы «телефонов доверия» в государственных и муниципальных органах власти для получения информации о фактах незаконного оборота и пропаганды наркотиков, а также обращений и предложений граждан и представителей общественных организаций по вопросам совершенствования деятельности, направленной на профилактику наркомании, лечение и реабилитацию наркозависимых лиц.

Управлением МВД России по Тульской области для организации данной работы обеспечена работа круглосуточного телефона доверия: 32-22-49.

Также с 12 по 23 ноября 2018 года определены телефоны горячей линии:

- администрации города Тулы: 8 (4872) 33-11-37, по которому будет осуществляться прием обращений ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.30 до 12.00, с 14.00 до 17.00.;

- в главном управлении администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу – 8 (4872) 47-58-58;

- в главном управлении администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу – 8 (4872) 41-62-39 в рабочие дни: (пн.- чтв.: с 9.00 до 12.30, с 13.18 до 18.00, птн.: до 17.00 час.);

- в главном управлении администрации города Тулы по Советскому территориальному округу –8 (4872) 30-19-15 (в рабочие дни пн.- чтв.: с 9.00 до 12.30, с 13.18 до 18.00, птн.: до 17.00 час.);

- в главном управлении администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу - 8 (4872) 22-42-60 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00);

- в главном управлении администрации города Тулы по Центральному территориальному округу – 8 (4872) 31-11-36.