В акции «Географический диктант» приняли участие более 3000 жителей Тульской области
11 ноября 2018 года в России и за рубежом состоялась Ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант».
Масштабное мероприятие, инициатором которого является Президент РФ Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом уже в четвертый раз.
В тульском регионе акция состоялась на 35 площадках.
Вопросы диктанта в этом году были менее сложные, и отчасти рассчитанные на сообразительность и умение мыслить логически. На написание диктанта участникам было отведено 45 минут. В акции смогли принять участие все желающие.
По подсчетам организаторов, общее число заранее зарегистрированных участников в Тульской области превысило 3100 человек.