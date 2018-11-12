В акции «Географический диктант» приняли участие более 3000 жителей Тульской области

СЕГОДНЯ 16:50 2018-11-12T16:50:53+03:00

В Тульской области акция состоялась на 35 площадках

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11 ноября 2018 года в России и за рубежом состоялась Ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант».

Масштабное мероприятие, инициатором которого является Президент РФ Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом уже в четвертый раз.

В тульском регионе акция состоялась на 35 площадках.

Вопросы диктанта в этом году были менее сложные, и отчасти рассчитанные на сообразительность и умение мыслить логически. На написание диктанта участникам было отведено 45 минут. В акции смогли принять участие все желающие.

По подсчетам организаторов, общее число заранее зарегистрированных участников в Тульской области превысило 3100 человек.