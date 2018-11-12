Территории Ленинского района будет убирать новые тракторы

СЕГОДНЯ 16:34 2018-11-12T16:34:35+03:00

Новые тракторы потребуются для оптимизации работы на территории Большой Тулы в период обильных осадков

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По поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова приобретено шесть тракторов для нужд Ленинского районе.

Сегодня, 12 ноября, уже поступили первые три единицы универсальных тракторов «Беларус МТЗ 1221.2», позволяющих использовать различное навесное оборудование.

Техника будет закреплена за территориями Ленинского района.

Новые тракторы потребуются для оптимизации работы на территории Большой Тулы в период обильных осадков.