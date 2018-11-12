В Советском и Пролетарском округах Тулы сажают клены

СЕГОДНЯ 16:31 2018-11-12T16:32:38+03:00

А на проспекте Ленина проводится осенняя подкормка лип

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Сегодня, 12 ноября 2018 года, в Туле проводятся работы по посадке 15 кленов у памятника 85-миллиметровому зенитному орудию на пр. Ленина и 9 кленов на ул. Пролетарской.

Кроме того, проводится вырубка приствольной поросли и удаление кустарника, находящегося в неудовлетворительном состоянии, на ул. Арсенальной.

На пр. Ленина проводится осенняя подкормка лип фосфоросодержащими удобрениями.