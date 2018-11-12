2018-11-12T16:31:20+03:00
Общество

Школьники Тулы приняли участие в географическом диктанте

Публикация правильных ответов будет размещена на сайте акции
Виктория ЯКУШИНА
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11 ноября 2018 года четыре образовательные организации, подведомственные управлению образования администрации города Тулы, приняли участие в ежегодной международной просветительской акции.

Тульские школы участвовали в акции «Географический диктант» в составе 35 региональных площадок Тульской области вместе со всеми регионами России, десятками различных стран мира.

828 участников акции в МБОУ «Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова», МБОУ «Центр образования – гимназия № 11», МБОУ «Центр образования № 15», МБОУ «Центр образования № 20» встретили исторические персонажи мореплавателей, ученых, сопровождая на мастер-классы по моделированию кораблей, запуску квадрокоптеров, техническому моделированию, в творческие студии. А затем в течение 45 минут участники акции писали «Географический диктант». Каждый участник получил свидетельство.

Публикация правильных ответов будет размещена на сайте акции 15 ноября 2018 года.

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