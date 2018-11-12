2018-11-12T16:27:57+03:00
Происшествия

За игорный бизнес в Тульской области осудили преступную группу

Под приговор попали двое мужчин и их подельница
Виктория ЯКУШИНА
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42-летний и 24-летний мужчины, а также 28-летняя женщина осуждены за незаконные организацию и проведение азартных игр.

Как выяснилось, преступная группа орудовала в Тульской области в период с 1 февраля 2016 года по 26 июля 2017 года.

Ее участники незаконно организовали в Зареченском округе Тулы игровое заведение, в результате деятельности которого получили доход в сумме не менее 213 300 рублей, а также также организовали два заведения в Алексине, и в результате получили не менее 20 000 рублей.

Приговором суда 42-летнему обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

24-летнему обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

28-летней обвиняемой назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

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