2018-11-12T16:14:32+03:00
Общество

Евгений Авилов встретится с жителями Большой Тулы

Виктория ЯКУШИНА
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Жители Большой Тулы смогут задать свои вопросы главе администрации города Тулы Евгению Авилову на встречах с населением.

В рамках мероприятий жителям расскажут об исполнении городских программ «Формирование современной городской среды», «Большая Тула – Светлый город», «Народный бюджет», «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году.

Также состоится обсуждение проекта бюджета МО город Тула и приоритетных направлений расходования бюджетных средств в рамках этих программ, сформированных с учетом мнения и пожелания жителей на 2019 год.

Перед началом встреч будет организована работа консультационного пункта, где жители смогут задать вопросы профильным заместителям главы администрации города Тулы и руководителям управлений администрации города, депутатам Тульской городской Думы, представителям региональных министерств и ведомств, руководителям муниципальных учреждений и предприятий, руководителям правоохранительных органов города. Начало работы консультационного пункта – 18.00.

Все вопросы, поступившие в рамках встреч, будут отработаны и поставлены на контроль.

Кроме того, в рамках консультаций жители смогут задать свои вопросы представителям управляющих компаний и заключить договоры с АО «Тулагорводоканал».

Для удобства жителей из отдаленных населенных пунктов будет организован транспорт до места проведения встречи.

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