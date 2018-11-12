2018-11-12T16:09:44+03:00
Общество

В Туле завершаются работы по высадке зеленых насаждений

Весь посадочный материал, приобретаемый управлением по благоустройству администрации города Тулы, поставляется с закрытой корневой системой
Виктория ЯКУШИНА
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Посадка зеленых насаждений с закрытой корневой системой допустима при температуре наружного воздуха до -15 °C.

На текущей неделе в Туле работы по высадке будут завершены – запланированы посадка 177 деревьев (туи – 15 шт., сосны – 9 шт., клен остролистный – 150 шт., белая акация – 3 шт.) по четырем адресам: пр. Ленина/Болдина, пр. Ленина/Первомайская, Фр. Энгельса/Первомайская, ул. Кутузова и устройство ландшафтных композиций (714 кустарников) на пересечении пр. Ленина/Болдина, пр. Ленина/Первомайская, Фр. Энгельса/Первомайская, Мосина/Павшинский мост. Также запланированы работы по удалению стволовой и прикорневой поросли и обрезке отдельно стоящих кустарников по ул. Луначарского.

На прошлой неделе проведена посадка 98 деревьев (клен остролистный – 78 шт., ель – 7 шт., липа – 13 шт.): набережная реки Упы, сквер на пересечении улиц Октябрьская/Дегтярева, ул. Приупская, 1б, пр. Ленина (от ул. Советской до ул. Каминского), выполнены работы по устройству ландшафтных композиций в количестве 1 678 кустарников, 310 многолетников, 7 тысяч луковичных на пл. Победы, пл. 50-й Армии, ул. Приупской, 1б.

Также выполнены работы по высадке 112 452 луковиц тюльпанов по 12 адресам.

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