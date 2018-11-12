Тина КАНДЕЛАКИ: Тула из футболистов и тренеров делает настоящих звезд

СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-12T16:08:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 12 ноября 2018 года, пресс-служба тульского ПФК "Арсенал" официально сообщила о переходе главного тренера Олега Кононова в московский "Спартак". Контракт с тулякам был расторгнут по соглашению сторон.

Событие прокомментировала и известная телеведущая Тина Канделаки.

- Кононов. Теперь уже в Спартаке. Очередной крутой трансфер из Тулы. Тула из футболистов и тренеров делает настоящих звезд, - написала журналист в соцсети.