Тина КАНДЕЛАКИ: Тула из футболистов и тренеров делает настоящих звезд
Известная телеведущая прокомментировала переход Олега Кононова из тульского "Арсенала"
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Сегодня, 12 ноября 2018 года, пресс-служба тульского ПФК "Арсенал" официально сообщила о переходе главного тренера Олега Кононова в московский "Спартак". Контракт с тулякам был расторгнут по соглашению сторон.
Событие прокомментировала и известная телеведущая Тина Канделаки.
- Кононов. Теперь уже в Спартаке. Очередной крутой трансфер из Тулы. Тула из футболистов и тренеров делает настоящих звезд, - написала журналист в соцсети.