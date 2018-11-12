С жителями ЖК «Московский» в Туле обсудили организацию дорожного движения по придомовой территории
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10 октября 2018 года с жителями ЖК «Московский» встретился заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.
Темой встречи стала организация дорожного движения по придомовой территории.
Жителям жилого комплекса было рекомендовано организовать собрание собственников жилья, после чего обратиться в управляющую компанию.
Также была проведена встреча с жителями ул. 2-й проезд Марии Расковой по вопросу водоотведения с придомовых территорий. В ходе встречи профильным ведомствам даны поручения и определены сроки их исполнения.