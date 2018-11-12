2018-11-12T13:05:23+03:00
Общество

В Туле несовершеннолетний напал на женщину и завладел телефоном

Юлия КУДЫМОВА
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В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, злоумышленник поздним вечером напал на 22-летнюю местную жительницу в подъезде дома на улице Майской.

Предметом его преступного посягательства стал мобильный телефон жертвы. Нанеся потерпевшей несколько ударов, подозреваемый завладел чужим имуществом и скрылся.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что к открытому хищению чужого имущества может быть причастен 16-летний ранее судимый местный житель. В дальнейшем эта версия подтвердилась. У подозреваемого обнаружено и изъято похищенное, он признался в содеянном. В УМВД России по г.Туле выясняют все обстоятельства происшествия.

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