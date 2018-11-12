В Туле подельники попались на попытке вынести со склада шоколад и сигареты

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-12T12:59:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Привокзальном округе Тулы задержаны подозреваемые в покушении на кражу. Их подозревают в хищении товарно-материальных ценностей со склада на Одоевском шоссе.

Установлено, что задержанные проникли на склад через чердак. При этом один из двух злоумышленников надел на себя самодельную маску, чтобы скрыть лицо.

Попав ночью на склад, похитители стали собирать шоколад и сигареты. Но посторонних обнаружили охранники, сразу же сообщившие о произошедшем в полицию. По указанному адресу незамедлительно прибыли наряды патрульно-постовой службы и Росгвардии, дежурившие на улицах города.

Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции «Привокзальный» для разбирательства. 22-летний неработающий ранее судимый местный житель и его 19-летний подельник признались в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 30, статьёй 158 УК РФ «Покушение на кражу».