В Тульской области прошла региональная олимпиада школьников по робототехнике

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-12T12:45:15+03:00

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В субботу,10 ноября, на базе ГПОУ ТО «Тульский машиностроительный колледж имени Н. Демидова» состоялся II (очный) тур региональной олимпиады школьников (Чемпионат) по робототехнике.

Он проводился по методике JuniorSkills в рамках системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Участникам была предложена робототехническая платформа на базе LegoMindstormsEVE3, которую необходимо было доработать в конструктивной части и разработать для нее программу, решающую задачу, поставленную перед командой.

Экспериментальный тур проводился в двух номинациях: младшая возрастная группа – обучающиеся 6-8 классов; старшая возрастная группа – обучающиеся 9-11 классов.

Победителями олимпиады стали:

Младшая возрастная группа:

1-е место – Провоторин Лев и Миляев Дмитрий, обучающиеся МБОУ – лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова МО г. Тула;

2-е место – Пристайко Алексей и Плешков Артем, обучающиеся МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» МО г. Тула;

3-е место – Токарев Алексей и Савинский Владимир, обучающиеся МБОУ – лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова МО г. Тула

Старшая возрастная группа:

1-е место – не присуждено;

2-е место – не присуждено;

3-е место – Петров Егор и Найденов Максим, обучающиеся МБОУ – лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова МО г. Тула.

Победители Олимпиады награждены дипломами I, II и III степени соответственно в каждой номинации и сувенирной продукцией. Участники очного тура получили сертификаты министерства образования Тульской области.