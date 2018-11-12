В Тульской области прошла региональная олимпиада школьников по робототехнике
В субботу,10 ноября, на базе ГПОУ ТО «Тульский машиностроительный колледж имени Н. Демидова» состоялся II (очный) тур региональной олимпиады школьников (Чемпионат) по робототехнике.
Он проводился по методике JuniorSkills в рамках системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Участникам была предложена робототехническая платформа на базе LegoMindstormsEVE3, которую необходимо было доработать в конструктивной части и разработать для нее программу, решающую задачу, поставленную перед командой.
Экспериментальный тур проводился в двух номинациях: младшая возрастная группа – обучающиеся 6-8 классов; старшая возрастная группа – обучающиеся 9-11 классов.
Победителями олимпиады стали:
Младшая возрастная группа:
1-е место – Провоторин Лев и Миляев Дмитрий, обучающиеся МБОУ – лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова МО г. Тула;
2-е место – Пристайко Алексей и Плешков Артем, обучающиеся МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» МО г. Тула;
3-е место – Токарев Алексей и Савинский Владимир, обучающиеся МБОУ – лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова МО г. Тула
Старшая возрастная группа:
1-е место – не присуждено;
2-е место – не присуждено;
3-е место – Петров Егор и Найденов Максим, обучающиеся МБОУ – лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова МО г. Тула.
Победители Олимпиады награждены дипломами I, II и III степени соответственно в каждой номинации и сувенирной продукцией. Участники очного тура получили сертификаты министерства образования Тульской области.