2018-11-12T12:11:18+03:00
Общество

В Тульской области в страшном ДТП погибил два мужчины

Юлия КУДЫМОВА
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Как сообщалось ранее, в воскресенье, 11 ноября, в 7-20 на 145-м километре автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе Тульской области, в направлении города Орел следовал автомобиль «Ваз 21074». 32-летний водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на опору линий электропередач слева по ходу движения.

Удар был такой силы. Что капот «семерки» вжало внутрь. Для извлечения пострадавших спасатели использовали аварийно-спасательный инструмент «Медведь».

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В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» и его 30-летний пассажир скончались от полученных травм.

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