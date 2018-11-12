В Тульской области в страшном ДТП погибил два мужчины
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Как сообщалось ранее, в воскресенье, 11 ноября, в 7-20 на 145-м километре автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе Тульской области, в направлении города Орел следовал автомобиль «Ваз 21074». 32-летний водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на опору линий электропередач слева по ходу движения.
Удар был такой силы. Что капот «семерки» вжало внутрь. Для извлечения пострадавших спасатели использовали аварийно-спасательный инструмент «Медведь».
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В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» и его 30-летний пассажир скончались от полученных травм.