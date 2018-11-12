За неделю в Туле вывезли 875 автопокрышек с 52 точек

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-12T11:53:52+03:00

Работы прошли в рамках исполнения поручения главы администрации города по организации централизованного сбора и вывоза автомобильных покрышек

Изменить размер текста: A A

На минувшей неделе в Туле проводились работы по очистке проезжих частей дорог по 124 улицам.

Выполнены работы по мойке и очистке от смета тротуаров, парковочных карманов, а также работы по сбору случайного мусора.

Выполнены работы по сбору опавших листьев по четырем объектам.

Произведены работы по очистке мостов и путепроводов по 13 объектам, разворотных колец по 26 объектам.

Вывезено стихийных свалок общим объемом более 1, 5 тысяч кубических метров.

В рамках исполнения поручения главы администрации города по организации централизованного сбора и вывоза автомобильных покрышек вывезено 875 покрышек с 52 точек.

Всего было задействовано 67 единиц техники и 145 человек.

В рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» приступили к ликвидации несанкционированной свалки в пос. Барсуки, ул. Железнодорожная. На объекте вывезено более 4, 8 тысяч куб. метров мусора из планируемых 14, 6 тысяч куб. метров. Данные работы проводятся за счет средств межбюджетных трансфертов министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. Четыре несанкционированные свалки остаются на контроле: пос. Барсуки, ул. Столетова, ул. 2-я Криволученская, ул. Хомяковская, 2а.