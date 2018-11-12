Тульские полицейские спасли на трассе потерявшуюся пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:49 2018-11-12T11:50:28+03:00

Старушка была в одиночестве, при минусовой температуре, в сумерках, и рисковала попасть под машину или получить переохлаждение

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Ночью инспекторы ДПС Александр Гненков и Андрей Зорин получили информацию, что неподалеку от поселка Первомайский Щекинского района Тульской области находится пожилая женщина. Она заблудилась и не может попасть домой.

Оказалось, пенсионерку на трассе заприметил водитель, который проезжал мимо. Старушка была в одиночестве, при минусовой температуре, в сумерках, и рисковала попасть под машину или получить переохлаждение. Кроме того, она передвигалась на костылях и почти обессилела.

Полицейские кинулись на клич водителя и прибыли на место.

Напоив женщину горячим чаем, стражи порядка попытались выяснить адрес или телефон родственников. Удалось узнать номер телефона ее дочери, проживающей в Белеве. Та связалась с живущей в Щекино сестрой, которая сразу же приехала и забрала маму домой.

Как позже выяснилось, Зиновия Матюшина приехала в Тульскую область из другого региона. Но ни точного адреса, ни телефона своей дочери, проживающей в Щекино, она не знала.

Женщина всегда приезжала к родственникам на междугородном автобусе, который ни заезжает ни в Щекино, ни в Тулу, поэтому женщина просто выходила на остановке. Близкие женщины обычно звонили и сообщали номер автобуса и примерное время прибытия, но в этот раз созвониться не удалось, у самой же пенсионерки мобильного телефона не было.

Полицейские выяснили номера телефонов и адреса всех родственников и помогли престарелой женщине добраться до них.

- Спасибо водителю, который догадался позвонить в полицию и, конечно, низкий поклон сотрудникам Госавтоинспекции Александру Гненкову и Андрею Зорину, которые быстро прибыли на место и оставались с мамой до нашего приезда, - поблагодарила дочь пенсионерки.