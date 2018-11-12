Руководитель СУ СКР по Тульской области проведет прием граждан в Суворове

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-12T11:11:21+03:00

Прием будет осуществляться с 11 до 13 часов

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15 ноября 2018 года руководитель СУ СКР по Тульской области генерал-майор юстиции Александр Юрьевич Стариков проведет прием граждан в Суворовском межрайонном следственном отделе.

Прием будет осуществляться с 11 до 13 часов по адресу: Тульская область, г. Суворов, ул. Суворова, д. 5 а.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам 8(4872)304-906, 8(4872)304-943 (аппарат следственного управления), 8(487-63)2-81-20, 8(487-63)2-07-83 (следственный отдел).

Следственное управление принимает заявителей по обращениям, заявлениям, жалобам, касающимся предварительного следствия по уголовным делам и материалам проверок, которые находятся в производстве следователей следственного управления и территориальных следственных отделов; по жалобам на действия сотрудников аппарата следственного управления и территориальных следственных отделов; по сообщениям о совершенных или готовящихся преступлениях.