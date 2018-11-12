"Тулица" снова всухую обыграла "Олимп"

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-12T10:58:30+03:00

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11 ноября 2018 года в Куйбышеве Новосибирской области прошла ответная игра второго тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге "А".

"Тулица" в гостях сразилась с местным "Олимпом".

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу тулячек (25:10, 25:18, 25:20).

Таким образом, после 4-х матча "Тулица" имеет 4 победы и с 12 очками находится на верхней строчке турнирной таблицы. Такие же достижения и у нижегородской "Спарты". Четыре победы и у ВК "Самрау-УГНТУ" из Уфы. А это значит, что в лидерах три команды.

Отметим, что 16 и 17 ноября 2018 года наша команда примет в Туле "Импульс" из Волгодонска. Матчи пройдут в СК "Новое поколение" (г. Тула, ул. Металлургов, д. 22а).