За неделю в Туле произошло 155 ДТП
Об этом сообщили в администрации города Тулы
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В период с 5 по 12 ноября 2018 года в единую дежурно-диспетчерскую службу Тулы поступило 5994 сообщения от граждан. В городе произошло 27 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.
За отчетный период на территории муниципального образования произошло 155 дорожно-транспортных происшествий, пострадали шесть человек, один человек погиб.
За минувшую неделю произошло семь пожаров.
Сотрудники поисково-спасательной службы совершили 36 выездов. В результате оказана помощь 47 гражданам, один человек спасен.