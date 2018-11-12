За неделю в Туле произошло 155 ДТП

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-12T10:25:57+03:00

Об этом сообщили в администрации города Тулы

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В период с 5 по 12 ноября 2018 года в единую дежурно-диспетчерскую службу Тулы поступило 5994 сообщения от граждан. В городе произошло 27 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории муниципального образования произошло 155 дорожно-транспортных происшествий, пострадали шесть человек, один человек погиб.

За минувшую неделю произошло семь пожаров.

Сотрудники поисково-спасательной службы совершили 36 выездов. В результате оказана помощь 47 гражданам, один человек спасен.