Черевченко может возглавить тульский "Арсенал"

СЕГОДНЯ 09:16 2018-11-12T09:18:40+03:00

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Игорь Черевченко возглавит тульский "Арсенал" после ухода Олега Кононова в московский "Спартак". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Игорь Семшов, который фактически будет главным тренером туляков, не имеет лицензии PRO (документ является обязательным требованием по лицензированию футбольных клубов). У Игоря Черевченко же она есть, потому он будет юридически оформлен как тренер.

Формат такого сотрудничества сохранится до конца 2018 года, после чего клуб примет решение о будущем тренерского штаба команды.