Восемь человек тушили горящую баню в Черни
Причина пожара в Тульской области устанавливается
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11 ноября 2018 года в 21:27 в службу спасения сообщили о возгорании бани, расположенной по адресу: Тульская область, г. Чернь, ул. Пушкарская.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-69 и один расчет ПЧ-109.
Пламя удалось погасить за 4 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия баня сгорела полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.