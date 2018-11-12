Восемь человек тушили горящую баню в Черни

СЕГОДНЯ 08:42 2018-11-12T08:42:23+03:00

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11 ноября 2018 года в 21:27 в службу спасения сообщили о возгорании бани, расположенной по адресу: Тульская область, г. Чернь, ул. Пушкарская.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-69 и один расчет ПЧ-109.

Пламя удалось погасить за 4 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия баня сгорела полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.